بالتمويل العقاري على 30 سنة.. ننشر متوسط أسعار شقق "دار مصر وجنة وسكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، "سكن مصر ودار مصر وجنة"، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة.

ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

ونوضح الأسعار التقريبية لـ3 مشروعات والتي جاءت على النحو التالي:

سكن مصر:

شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق).

تبدأ الوحدات في مدن الصعيد من 450 ألف جنيه، وتصل لـ 700 ألف إلى 750 ألف جنيه بمدينة حدائق أكتوبر، أما مدينة العبور يصل متوسط الشقة 700 ألف جنيه، وفي مدينة بدر تتراوح الشقق بين 550 ألف وحتى 60 ألف جنيه.

دار مصر:

شقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر).

يصل متوسط سعر الشقة في مدينة حدائق أكتوبر لمليون جنيه، وفي العاشر من رمضان تصل الأسعار لـ 650 ألف جنيه وفي مدينة السادات تصل الأسعار إلى لـ700 ألف، وفي 15 مايو تصل الوحدة لـ 850 ألف جنيه.

جنة:

شقق مشروع جنة تتواجد في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

وعن الأسعار في جنة يصل سعر الوحدة في مدينة أكتوبر امليون جنيه حتى مليون و250 ألف، وفي مدينة القاهرة الجديدة يصل سعر الوحدة لمليون و400 ألف وحتى مليون و600 ألف جنيه، وفي مدينة دمياط الجديدة تتراوح الأسعار بين مليون و300 ألف وحتى مليون و500 ألف.

اقرأ أيضًا:

بمقدمات الحجز.. ماذا يعني التخصيص الفوري لشقق جنة وسكن مصر ودار مصر؟

المقدم 40 ألفا.. ننشر أماكن شقق سكن مصر المطروحة للبيع (بيان تفصيلي)

...