"الزراعة": إطلاق 53 قافلة بيطرية مجانية خلال شهر يناير

مصراوي

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطتها في مجال الرعاية والعلاج، خلال شهر يناير 2022.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ عدد 53 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ55 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 47499 حيوان، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج أمراض جلدية لعدد 24430 رأس حيوان، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 20820 رأس حيوان، كذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية لعدد 1623 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لعدد 9 حيوانات، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 617 رأس حيوان.