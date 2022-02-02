وزير الري يكرم القائمين على تنفيذ أعمال خفض المناسيب في بحيرة وادى مريوط

(مصراوي):

كرم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري،عدد من المهندسين والفنيين بهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إنه ونظرًا لارتفاع مناسيب المياه في بحيرة وادي مريوط و الناتج عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الإسكندرية مؤخرًا، فقد تم التوجيه لأجهزة الوزارة المعنية للتعامل الفوري مع هذا الموقف بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المارة بالبحيرة وحماية الأراضي والمنشآت بالمناطق المحيطة من الغرق.

وأضاف، أنه تم تكريم القائمين على تنفيذ هذه الأعمال نظرًا لسرعة استجابتهم باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض منسوب المياه.

وكانت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة قد قامت بتركيب عدد ٤ طلمبات متحركة تعمل بالديزل وعدد ٢ وحده تعمل بالكهرباء بالإضافة لعدد ٢ وحدة طوارئ سبق تركيبها في شهر سبتمبر الماضى لخفض منسوب المياه بالبحيرة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وبشكل فوري بتنفيذ أعمال تجريف مصرف غرب النوبارية في الجزء المقابل للبحيرة وتجريف أمام وخلف الفتحات الخاصة بالبحيرة على مصرف غرب النوبارية لسرعة تصريف المياه إلى مصرف غرب النوبارية ، وكذلك تعميق مآخذ وحدات الطوارئ والمصارف الداخلية بالبحيرة.