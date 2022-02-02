الزراعة: وقاية النباتات ينفذ دورة تدريبية عملية عن تربية نحل العسل للمبتدئين

11:08 م الأربعاء 02 فبراير 2022
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(مصراوي):

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية عملية تحت عنوان تربية نحل العسل للمبتدئين خلال الفترة من ٣١ يناير حتى ١ فبراير ٢٠٢٢.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية نشر فكر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة للشباب وتشجيعهم علي العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إن الدورة تم تنفيذها عمليًا بمنحل قسم بحوث نحل العسل بالمعهد بهدف تعريف المتدرب على مكونات المنحل النموذجي وشروط إنشاء المناحل وأهم السلالات المرباة في مصر ومميزاتها وكذا التعرف على أفراد الطائفة ودورة حياتها وأعمالها داخل وخارج الخلايا، بالإضافة إلى شرح لأهم الآفات والأمراض التي تصيب نحل العسل وطرق مكافحتها.

وأضاف: "كما تمت الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه النحل في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال عملية التلقيح التي تتم بواسطة النحل".

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور طارق عفيفي الشيخ وكيل المعهد لشؤون الإرشاد أن التدريب العملي شمل التعرف على أدوات النحالة وتركيب الخلية وأفراد الطائفة وأطوارها وفحص الطوائف والتغذية الصناعية لطوائف نحل العسل وإعداد الطوائف لموسم النشاط ولموسم الفيض وتقسيم وضم الطوائف وطرق إدخال الملكات والتشتية وكيفية عمل مصايد الدبور.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث نحل العسل أن هذه الدورة تأتي في إطار سلسلة من الدورات العملية والتى حاضر فيها لفيف من علماء وباحثين القسم المتميزين في مجال النحالة.

دورة تدريبية تربية نحل العسل معهد بحوث وقاية النباتات السيد القصير

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