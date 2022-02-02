إبراهيم محلب يشارك في عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق - صور

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تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ليقدم واجب العزاء لأسرة الراحل اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق.

كما شارك في العزاء جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من السياسيين والشخصيات العامة.

وكان أول الحاضرين أحمد الوكيل والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق.

وأعلن حفيد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وفاة جده مساء الإثنين.

اللواء المحجوب وزير أسبق للتنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.