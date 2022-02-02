125 جنيهًا للتذكرة.. مصدر بـ "السكة الحديد": تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة قريبًا

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، إنه تم التشغيل التجريبي للقطار الروسي درجة ثالثة مكيفة، بخط الوجه القبلي.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم التشغيل الفعلي للقطارات الروسية درجة ثالثة مكيفة قريبًا وسيتم إدراجها على خطوط التشغيل بالوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى وضعها على سيستم الخاص بصرف التذاكر.

وأوضح المصدر، أن القطار الروسي لا يختلف كثيرًا عن القطارات الإسبانية المكيفة، وكلها مكيفة وتوفر مأكولات ومشروبات فاخرة للركاب.

وأشار المصدر، إلى أن الهدف من شراء هذه النوعية من العربات، لتتناسب مع المستوى المادي للركاب، مؤكدًا أن سعر التذكرة سيكون مقاربًا لسعر تذكرة الدرجة الثانية المكيفة، لتصبح التذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية بـ 125 جنيها.

كانت هيئة السكة الحديد، قد أبرمت صفقة مع شركة "ترانسماش" المجرية الروسية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة قطارات عادية ومكيفة، لتعزيز أسطول الجر بالديزل وزيادة عدد الرحلات اليومية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة للركاب بشكل يومي.

وتتضمن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.