الحد الأدنى للأجور.. متى سيتم التطبيق في القطاع الخاص؟

10:19 م الأربعاء 02 فبراير 2022
الحد الأدنى للأجور.. متى سيتم التطبيق في القطاع الخاص؟

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

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كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريا، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص.

وأكد البدوي لمصراوي، أن اتحاد عمال مصر، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص)-.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور، ينتهي أولا من ملف تطبيق الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال منتصف فبراير الجاري، ومتابعة موقف الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الـ 2400 جنيه مؤقتا.

وتابع البدوي: من الوارد أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يوليو 2022، ومن الوارد أن يطبق في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليا بعد المشاورات التي ستعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وأوضح البدوي، أن المجلس القومي للأجور، سيعقد في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، لبحث موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وهل سيكون خلال شهر يوليو المقبل 2022 مع القطاع الحكومي، أم في شهر يناير المقبل 2023.

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الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور مجدي البدوي

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