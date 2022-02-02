بعد جدل إباحة ضرب الزوجة.. الإفتاء: "الرجال" لا يضربون النساء

09:42 م الأربعاء 02 فبراير 2022
بعد جدل إباحة ضرب الزوجة.. الإفتاء: "الرجال" لا يضربون النساء

دار الإفتاء المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء، تدوينة حول ضرب الرجال النساء.

وقالت دار الإفتاء في منشورها:"الرجال لا يضربون النساء"، يأتي ذلك بعدما أثير مؤخرا عن إباحة ضرب الزوجة.

كان إسلام بحيري قال خلال تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، إن الفتاوى المتعلقة بضرب الزوج لزوجته مخالفة للدستور وأن القرآن الكريم لا يفسر نشوز المرأة أنها لم تستمع إلى كلام زوجها.

وأكد بحيري: مع كامل الاحترام والتقديس لشيخ الأزهر؛ كلامه خطأ وضد الدستور؛ ولا يوجد ما يسمى الضرب بشروط، فكرة فتح الضرب لأن الزوجة ردت على زوجها يخلق دولة في الغابة وضد الدستور والدستور أقوى من أي مؤسسة في مصر".

اقرأ أيضا:

بسبب شيخ الأزهر.. مبروك عطية يهاجم إسلام بحيري والأخير: راجل غلبان

دار الإفتاء المصرية إباحة ضرب الزوجة إسلام بحيري عمرو أديب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - مباشر.. بوركينا فاسو 0 - 0 السنغال.. أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا