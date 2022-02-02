بعد جدل إباحة ضرب الزوجة.. الإفتاء: "الرجال" لا يضربون النساء

كتب - محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء، تدوينة حول ضرب الرجال النساء.

وقالت دار الإفتاء في منشورها:"الرجال لا يضربون النساء"، يأتي ذلك بعدما أثير مؤخرا عن إباحة ضرب الزوجة.

كان إسلام بحيري قال خلال تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، إن الفتاوى المتعلقة بضرب الزوج لزوجته مخالفة للدستور وأن القرآن الكريم لا يفسر نشوز المرأة أنها لم تستمع إلى كلام زوجها.

وأكد بحيري: مع كامل الاحترام والتقديس لشيخ الأزهر؛ كلامه خطأ وضد الدستور؛ ولا يوجد ما يسمى الضرب بشروط، فكرة فتح الضرب لأن الزوجة ردت على زوجها يخلق دولة في الغابة وضد الدستور والدستور أقوى من أي مؤسسة في مصر".

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