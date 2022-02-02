نائبا وزير السياحة ومحافظ القاهرة تزوران قرية الفواخير بالفسطاط

كتب- يوسف عفيفي:

زارت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قرية الفواخير بالفسطاط، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة بها وخاصة بعد تطويرها.

وبحسب بيان اليوم، رافقهم خلال الزيارة رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى عدد من مديري بعض سلاسل المطاعم الشهيرة.

ووصفت نائب الوزير، خلال الزيارة، قرية الفواخير بأنها تتميز بطابع فريد، مشيدة بأعمال التطوير التي تمت بها لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر والتي عكست ما تتميز به هذه المنطقة من مقومات تؤهلها لتحظي بفرص للاستثمار، كما أثنت على المنتجات المتميزة بقرية الفواخير والتي تمثل حرفة تمتد لأكثر من ألفين عام.

وأكدت نائب الوزير، لعدد من الحرفيين العاملين بالقرية على دعم الوزارة لهم ولمنتجاتهم المتميزة والحرص علي توفير فرص للاستثمار بالقرية بما يعود بالنفع علي العاملين بها والحفاظ علي هذا التراث الفريد، منوهة عن بعض النماذج لفرص الاستثمار بالقرية مثل إقامة مطاعم وكافتيريات وورش عمل للأطفال مما يساهم في جذب المزيد من الزائرين للقرية.

وأوضحت شلبي، أنه تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي عُقد يوم الاثنين الماضي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مناقشة دراسة إمكانية إدراج قرية الفواخير ضمن برامج الزيارة لشركات السياحة.

من جانبها، استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، التطوير الذي تم بقرية الفواخير وأعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، كما أشارت إلى أن قرية الفواخير تعتبر منطقة سياحية واعدة نظراً لموقعها المتميز أمام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وبالقرب من مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، لافتة إلى أنه تم رفع كفاءة القرية.

وقدمت عرضاً تقديمياً عن قرية الفواخير وإمكانياتها مشيرة إلى جاهزية القرية فيما يخص المرافق، كما أكدت على استعداد المحافظة لتقديم أوجه المساعدة للعمل على استغلال قرية الفواخير بالشكل الأمثل وبما يعود بالنفع على العاملين بها.

وأعرب المرافقون في الزيارة، عن إعجابهم الشديد بالقرية وبمنتجاتها، مؤكدين أن القرية بها فرص جيدة للاستثمار، موضحين أنهم سيقومون بعرض مقترحاتهم لدعم قرية الفواخير وإدراجها في برامج الزيارة لشركات السياحة.

جدير بالذكر، أنه في شهر نوفمبر الماضي افتتح وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة قرية الفواخير بالفسطاط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها.