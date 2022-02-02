الجيزة: إزالة مخالفات بناء بأوسيم والعياط ومنشأة القناطر- صور وفيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.

وبحسب بيان اليوم، أزال مركز ومدينة أوسيم، حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (١٢٠ متر تقريباً) تعد على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية سقيل بمركز أوسيم بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما أزال مركز ومدينة منشاة القناطر، مخالفات إقامة أكشاك بالمخالفة بنطاق منطقة برقاش وذلك بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس المركز.

كما قام مركز العياط بإزالة جمالون حديد فى المهد بمساحة 3 قراريط (٥٢٥ مترا) تقريبا بقرية البرغوتي التابعة للوحدة المحلية بالقطوري، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز العياط.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.