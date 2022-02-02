كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء الشهرية؟.. 5 خطوات

كتب- محمد صلاح:

أوصى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بضرورة اتباع الخطوات التالية للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل السداد، باعتباره حق من حقوق المستهلك، وذلك حرصًا على ترسيخ مبدأ الشفافية والثقة بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خطوات وطرق يجب اتباعها للتأكد من صحة إصدار فاتورة استهلاك حقيقية تعبر عن الواقع والتي جاءت خطواتها كالتالي:-

1- يجب مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

3- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج احسب فاتورتك.

4- في حالة وجود فرق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلى تقديم شكوى.

5- يجب أن تتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك، أو تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.