التموين: توريد 1.8 مليون طن قصب سكر منذ نهاية ديسمبر وحتى الآن

أ ش أ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي، بلغ 1.871 مليون طن قصب سكر أنتجت نحو 185 ألفًا و308 أطنان سكر حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال في بيان له، الأربعاء، إن الوزارة قررت رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يشار إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل المقبل، وتستهدف وزارة التموين توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر.

​