أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية المرتقبة خلال اليومين المقبلين

06:54 م الأربعاء 02 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أسباب حالة عدم الاستقرار المرتقبة في الأحوال الجوية، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقالت "منار" لمصراوي، إن البلاد تشهد يومي الخميس والجمعة، تقلبات في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وأضافت أن تلك الحالة يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، بجانب القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأشارت "منار" إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح، لتسجل سرعات بين 40/50 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس أكثر ببرودة الطقس، مع واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

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