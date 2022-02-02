خطابات متبادله وتعاقد.. قراران للحكومة خلال اجتماع اليوم

05:44 م الأربعاء 02 فبراير 2022
خطابات متبادله وتعاقد.. قراران للحكومة خلال اجتماع اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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أ ش أ

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية">

ووافق المجلس في اجتماعه، اليوم، على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وذلك لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين بتلك المدن على مستوى الجمهورية.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية الخطابات المتبادلة جمهورية ألمانيا الاتحادية

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