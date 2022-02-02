بعد تزايد حالا الانتحار.. بيان عاجل يطالب الحكومة بحظر مواقع الابتزاز الإلكتروني

04:56 م الأربعاء 02 فبراير 2022
بعد تزايد حالا الانتحار.. بيان عاجل يطالب الحكومة بحظر مواقع الابتزاز الإلكتروني

النائبة سكينة سلامة

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كتب - نشأت علي:

تقدمت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس للوزراء ووزيري الاتصالات والعدل، لحظر ومنع المواقع الإلكترونية التي تقوم بالابتزاز الإلكتروني، وتؤدي إلى ظاهرة غريبة عن المجتمع المصري وهي الانتحار.

وقالت في تصريحات، الأربعاء، إن تلك الظاهرة انتشرت بصورة ملفتة، وأصبحت خطر داهم يهدد حياة الكثير من الأبرياء، لافتة إلى أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مفبركة لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهن للانتحار.

وأشارت إلى أن هناك طلبات مقدمة من أكثر من ٢٣ محام ببلاغ لمنع مثل هذه المواقع، وتضمنت تلك البلاغات مخاطبة مباحث الإنترنت لحظر تلك المواقع، مطالبة الجهات المختصة بسرعه البت في الموضوع، وسرعة التحرك لحماية الأبناء من الابتزاز.

سكينة سلامة مجلس النواب الابتزاز الإلكتروني وزارة الاتصالات

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