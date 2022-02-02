التدريس بالحصة.. إعلان نتيجة المعلمين المقبولين السبت هذا الموعد

كتب- أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز للدفعة الأولى من المعلمين.

وقالت المديرية إن المعلمين الذين تقدموا عن طريق المديرية بالفصل الدراسي الأول، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد الخاصة بهم، مؤكدةً أنه سيتم تسليم العمل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة إلى أنه سيتم إعلان الدفعة الأولى من الأسماء بالإدارات السبت ١٢ فبراير.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت بفتح باب التعاقد للمعلمين للتدريس بالحصة لسد العجز بالمدارس.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًّا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس؛ استعدادًا للعام الدراسي 2021- 2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).

ونص الكتاب الدوري على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين، وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين.

وأشار الكتاب الدوري إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على أحد عشر شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، وتأكيد عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضاً: بالحصة والتطوع.. "التعليم" تصدر كتابًا دوريًا بشأن سد العجز في المعلمين

الحصة بـ20 جنيهًا.. "التعليم" تفتح باب التقديم بشرط توفير الموازنة المالية