شرط الشفافية والنزاهة.. اقتراح برغبة بشأن قواعد اختيار الـ150 ألف معلم

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، باقتراح برغبة موجه إلى الحكومة بشأن قواعد اختيار الـ150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وطالب الهضيبي، في بيان له اليوم الأربعاء، بضرورة الاهتمام باختيار عناصر ذات كفاءة عالية ومؤهلة للعملية التعليمية.

وقال النائب: شهدت أعداد المعلمين انخفاضًا تدريجيًّا خلال السنوات الخمس الماضية، وصل هذا العام إلى 323 ألفًا و675 معلمًا، وتم الاستعانة بوسائل بديلة غير مجدية لتعويض نقص المعلمين من خلال التعاقد أو التطوع، دون علاج جذري لهذه الأزمة، لعدة أسباب؛ أبرزها عدم وجود تمويل.

وأكد الهضيبي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف مُدرس سنويًّا لمدة خمس سنوات، يمثل إنقاذاً لخطة الدولة في تطوير العملية التعليمية في مصر، في تحرك مهم وحيوي للغاية لضخ دماء في المنظومة التعليمية وتعويض النقص في أعداد المعلمين، مشيرًا إلى أن طريقة اختيار المعلمين الذين سوف يتم تعيينهم، يجب أن تتم على أسس تحقق الشفافية والنزاهة واختيار الأكفاء ذوي القدرة على تلبية متطلبات المنظومة والعمل على تطويرها؛ خصوصًا أن خريجي كليات التربية والآداب يقدرون بعشرات الآلاف، وعليه يجب أن يتم الاختيار بينهم بقواعد صارمة تحقق المطلوب من هذه الخطوة، وذلك من خلال اختبارات جادة، بعيدًا عن المجاملات، وهدفها الأول اختيار الأكفاء.

واقترح النائب عقد جلسات ونقاشات للمختصين في الملف التعليمي لاستيضاح شروط التعيين؛ بحيث يتم التوافق عليها، ومنها على سبيل المثال تقدير متميز في الكلية، وتطبيق القواعد بشكل صارم ومنع أي مجال للوساطة والمحسوبية، وتدخل الموجهين وغيرهم لتعيين أقربائهم كما كان يحدث سابقًا.

وطالب الهضيبي بضرورة الكشف النفسي والأمني على المتقدمين قبل تعيينهم؛ لضمان قدرتهم على التواصل مع الطلاب بشكل سلس يدعم المنظومة التعليمية، وكذلك عقد اختبارات مهنية لتقييم وفرز المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، ويتم الإشراف عليها؛ لضمان نزاهتها.

ولفت النائب إلى أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي؛ لأنه أمر مهم للغاية، في عملية الاختيار؛ خصوصًا مع وجود تكدس في أعداد المعلمين ببعض المدن، مقابل نقص الأعداد بشكل كبير ببعض المحافظات والأقاليم، وإلزام المعينين بعدم إعطاء أي دروس خصوصية وعقد دورات تدريبية لهم لتأهيلهم تربويًّا، وكذلك عدم أخذ إجازات من الوزارة.