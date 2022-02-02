ضبط مناظير طبية ومستلزماتها مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية المناظير الطبية ومستلزماتها، أخفاها راكب مصري أسفل قاع سحري في حقائبه وداخل مواسير الحقائب، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها للمراكز والمستشفيات وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف محمد محمود مأمور الجمرك راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وكلف أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، عثر معه علي قاع سحري أسفل الحقائب وبفتحه وجد مناظير طبية ومستلزماتها، وتلاحظ لهما وجود مواسير اضافية ملصقة بمواسير الحقائب، قاما بفتحها مما أسفر عن ضبط كميات أخرى من مستلزمات المناظير الطبية، بلغ الإجمالي ١٥١ قطعة من المناظير ومستلزماتها.

أمر أحمد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.