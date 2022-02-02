توجيهات جديدة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بشأن مخالفات البناء وخدمات المواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المادية المتاحة بالوحدات المحلية وبحث سبل تنميتها والاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والذي وجه خلاله بالارتقاء بمستوى منظومة الإعلانات وتوفير مناطق استثمارية لخلق فرص عمل للشباب والاستفادة من المواقف وساحات الإنتظار .

وكلف المحافظ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز ملفات العمل المتداخلة بالمشروعات التنموية إلى جانب سرعة إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد المحافظ، على ضرورة سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعدين على الأراضي وفقا للقانون المحدد لذلك، مع الاهتمام برفع مستوى النظافة بمختلف ومتابعة أعمال الرصف المدرجة بخطط العمل على أن يتم استلامها من خلال لجان مختصه لعد مراجعة الالتزام بالاشتراطات المحددة مع السعي نحو توفير محاور مرورية جديدة في إطار ما تشهده محافظة الجيزة خلال العام الجاري من تنفيذ أكبر خطة رصف باعتمادات تصل إلى مليار جنيه.

ووجه المحافظ، بضرورة رفع كفاءة العاملين وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمى الذي تنتهجه الدولة حالياً وفي استخدام الالآت والمعدات لضمان الحصول على أفضل النتائج على أن يتم توفير الأعداد الكافية من العاملين والمعدات لتنفيذ الأعمال خاصة بالوحدات القروية.

وتطرق راشد، إلى ملف التغيرات المناخية، مشدداً على اتخاذ ما يلزم نحو التقليل من الممارسات المساهمة في تلوث الهواء من خلال تشديد الرقابة على مكامير الفحم ومصانع الطوب، بالإضافة إلى الاستعداد الدائم للتصدي لموجات الاضطرابات الجوية والتدرب لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وكلف المحافظ، باستمرار الرقابة لرصد المخالفات بالشارع على مدار اليوم والقضاء على أي حالات تعد أو مخالفة لمواعيد الغلق فورا في المهد.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجان للمرور على المستشفيات ومتابعة العمل بها ومدى جاهزيتها للعمل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

حضر الاجتماع، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية.