مطار القاهرة: سفر ووصول 34 ألف راكب على 288 رحلة اليوم

02:03 م الأربعاء 02 فبراير 2022
مطار القاهرة: سفر ووصول 34 ألف راكب على 288 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، سفر ووصول 34 ألف راكب، وذلك على 288 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية مختلفة ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 148 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 16 ألف راكب، وسفر 140 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 18 ألف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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