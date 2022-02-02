وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بـ6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني

02:02 م الأربعاء 02 فبراير 2022
وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بـ6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

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كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 726 لعام 2021.

ونص القرار على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم 16 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

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وزير الإسكان عاصم الجزار المجتمعات العمرانية الإسكان

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