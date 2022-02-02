وزير النقل: دخول برج إشارات العسيرات والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة بخط أسيوط- نجع حمادي

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، دخول برج إشارات العسيرات والمنطقة الأوتوماتيكية بين برج إشارات العسيرات وبرج إشارات المنشأة في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط- نجع حمادي بطول ١٨٠ كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٠ كم وعدد ٣ مزلقانات.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برجًا رئيسيًّا و٣ أبراج ثانوية و٦٠ مزلقانًا) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ٧ أبرج إشارات رئيسية وعدد ١ برج ثانوي بالخدمة وهي (جزيرة شندويل- المراغة- طهطا- بلصفورة- (طما- مشطا)- المنشأة- العسيرات) بطول ٧٤ كم من إجمالي ١٨٠ كم، ودخول عدد ٢٧ مزلقانًا من إجمالي ٦٠ مزلقانًا.

ولفت الوزير إلى أن برج إشارات العسيرات يتحكم في عدد ٤٢ سيمافورًا ضوئيًّا وعدد ١٧ موتور تحويلة وعدد ٦٢ دائرة تراك كهربي.

وأضاف وزير النقل أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى أن يُستبدل بالنظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.