مخفضة.. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة لتحليل PCR للكشف عن كورونا

01:32 م الأربعاء 02 فبراير 2022
مخفضة.. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة لتحليل PCR للكشف عن كورونا

تحليل PCR

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء - وفق بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي- على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر"-19COVID PCR"، وكذلك تحليل "Antigen Rapid" للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل "PCR" 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها لتحليل "Antigen Rapid" 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق. وذلك للكشف عن إصابة الأشخاص بكورونا.​

تحليل PCR فيروس كورونا مجلس الوزراء تحليل السفر

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