العمرة.. 4 توجيهات جديدة من غرفة السياحة للشركات بشأن الموسم

كتب يوسف عفيفي:

وجهت غرفة شركات السياحة، الشركات السياحية، التي أنهت تفعيل عقدها لموسم العمرة الحالي 1443 هجرية، من وزارة الحج والعمرة السعودية، بعدة توجيهات جديدة بشأن الموسم.

وطالبت الغرفة، في خطاب موجه إلى الشركات السياحية التي ستعمل في الموسم وحصل مصراوي على نسخة منه، بعمل الآتي:

1- ضرورة حصول الشركة المصرية على ما يفيد قيام وزارة الحج والعمرة السعودية بتفعيل العقد من خلالها وذلك من خلال صورة من شاشة النظام.

2- دمج الصورة المتحصلة من النظام الدالة على تفعيل العقد مع وزارة الحج والعمرة السعودية مع العقد المرسل للوكيل السعودي والمفعل مع وزارة الحج والعمرة بملف واحد بصيغة pdf.

3- الدخول على البوابة المصرية للعمرة من حساب الشركة ثم الضغط على كلمة (عرض) أمام العقد.

4- تقوم الشركة بإرفاق العقد المدمج بخانة تحديث بيانات العقد كما في الصورة المرفقة.

وأهابت الغرفة، بالشركات ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء إرفاق العقد، حرصاً على عدم إرسال مستندات غير صحيحة من جانب الشركات، ما سيؤدي إلى تعطل تفعيل العقد على البوابة.

وإلحاقا للكتب الدورية أرقام 13 لسنة 2022 و21 لسنة 2022، بشأن تقديم الضمان الخاص بالعمرة لصالح وزارة السياحة والآثار، (خطاب ضمان أو شيك نقدي مقبول الدفع) وكذا سداد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم 1443 هجرية، فإنه يرجى العلم بضرورة رفع صورة إيصالات سداد الرسوم إلى الوزارة من خلال موقعها الرسمي على التبويب الخاص بذلك ورفع صورة الإيصالات.

وتقوم الشركة بعد إنهاء إجراءات تفعيل عقد العمرة مع وزارة الحج والعمرة السعودية وإدراجه على البوابة المصرية للعمرة وفقاً للخطوات الواردة بعاليه بإرسال خطاب إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار مرفقا به (الضمان المالي - خطاب ضمان أو شيك نقدي مقبول الدفع - أصل إيصالات سداد فئات الرسوم).

وفي حالة قيام الشركة بتسليم تلك المستندات قبل إدراج العقد على البوابة، فإنه يلزم سرعة إدراج العقد المفعل على البوابة لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.