المخابرات العامة المصرية تنعى محمد عبد السلام المحجوب

12:06 م الأربعاء 02 فبراير 2022
المخابرات العامة المصرية تنعى محمد عبد السلام المحجوب

محمد عبد السلام المحجوب

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كتب- محمد سامي:

تقدمت المخابرات العامة المصرية، ورئيس المخابرات العامة وأعضاء الجهاز بخالص العزاء لأسرة الوزير الأسبق محمد عبد السلام المحجوب.

وجاء نص النعى المنشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات العامة، وأعضاء الجهاز يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الوزير محمد عبد السلام المحجوب، وزير الدولة للتنمية المحلية الأسبق، ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وأعلن حفيد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وفاة جده مساء أول أمس الاثنين، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية والإسماعيلية الأسبق.

وأقيمت صلاة الجنازة أمس الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد آل رشدان، ويقام العزاء اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

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