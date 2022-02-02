حالة جوية مرتقبة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا

كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة جوية مرتقبة غدآ على معظم الأنحاء تبدأ من أقصى الغرب عند السلوم وتتقدم تدريجيا نحو الداخل لتشمل مطروح والإسكندرية.

وأضافت الأرصاد في بيان: تتساقط الأمطار وتكون متوسطة إلى غزيرة الشدة تمتد إلى شمال الدلتا والسواحل الشرقية تكون مصحوبة بحبات البرد تكون رعدية على المناطق الساحلية تصل إلى القاهرة تكون خفيفة إل متوسطة.

ولفت هيئة الأرصاد إلى أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق.​