حالة جوية مرتقبة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا

11:51 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
حالة جوية مرتقبة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة جوية مرتقبة غدآ على معظم الأنحاء تبدأ من أقصى الغرب عند السلوم وتتقدم تدريجيا نحو الداخل لتشمل مطروح والإسكندرية.

وأضافت الأرصاد في بيان: تتساقط الأمطار وتكون متوسطة إلى غزيرة الشدة تمتد إلى شمال الدلتا والسواحل الشرقية تكون مصحوبة بحبات البرد تكون رعدية على المناطق الساحلية تصل إلى القاهرة تكون خفيفة إل متوسطة.

ولفت هيئة الأرصاد إلى أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق.​

الطقس يئة الأرصاد الجوية لإسكندرية مطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. حالة جوية مرتقبة.. بيان الأرصاد بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا