يوجد تسليم فوري.. "إسكان النواب": طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل يخفف العبء عليهم

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بالنواب، إن إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة وفي مسكن مناسب لأسرته.

وأكد أبو زيد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك الوحدات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل قطاع كبير من ملايين المواطنين؛ بحيث تتيح الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل؛ خصوصاً أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري.

وقال النائب إن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل يأتي ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%، بمشروعات «سكن مصر ودار مصر وJANNA»، على أن يتم التقديم وسداد المقدمات والتسجيل إلكترونيًّا بدءًا من 15 فبراير الجاري.

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والإنجازات التي تتم على أرض الواقع من قِبل وزارة الإسكان.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجَّه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8 % متناقصة.

وأوضح أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.