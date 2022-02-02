"الرقابة الصحية" تطلق حملة لتعريف مقدمي الخدمات بخطوات الاعتماد

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم حملة بعنوان "معا خطوة للأمام"؛ تستهدف تعريف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة كخطوة أولى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان اليوم، أن نطاق الحملة يشمل مختلف القطاعات الصحية لتوفير الدعم المطلوب لهم من خلال التعريف بالمعايير ورفع قدرة المنشآت الصحية على التقييم الذاتي، وذلك على مستوى كافة المحافظات سواء في محافظات المرحلة الأولى التي تشملها منظومة التأمين الصحي الشامل أو في غيرها من المحافظات حيث تستعد فرق العمل بالهيئة للتعاون مع أية منشأة طبية ترغب في رفع جاهزيتها تمهيدا لدخولها المنظومة.

وشدَّد رئيس هيئة الاعتماد والرعاية الصحية، على أهمية الفهم الصحيح والموحد لكافة أدوات ووسائل قياس مستوى جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه لا توجد مستويات مختلفة في الاعتماد أو الجودة، فالاعتماد اعتماد كامل يختلف باختلاف المنشأة سواء كانت عامة أو خاصة، موضحا أن المنشأة تمر بمرحلتين: الأولى التسجيل، والذي يتم منحه بعد التأكد من توافر المتطلبات الأساسية للجودة والسلامة بالمنشأة، ثم مرحلة الاعتماد الذي يتم منحه عند الالتزام الكامل بجميع المعايير وبجميع التفاصيل التي تأتي داخل كل معيار.

وتابع: أنه يمكن لمقدمي الخدمات الصحية الاستفادة بالخدمات التي تقدمها الهيئة في إطار الحملة من خلال تسجيل بيانات الاتصال من خلال الرابط: اضغط هنا أو زيارة موقع الهيئة : اضغط هنا أو الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.