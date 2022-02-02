القوى العاملة تعلن فرص عمل برواتب مجزية في بورسعيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، توفير 120 فرصة عمل بشركة للمواد الغذائية من خلال اليوم المفتوح للتوظيف، الذي يقام اليوم الأربعاء بمرتبات مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، فضلا عن مزايا التأمين الطبي والاجتماعي، والتأمين على الحياة وفرص للترقي ووسيلة انتقال.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية، إن فرص العمل المطلوبة تتمثل في مدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومشرف منسقي ممرات، ومشرف بقالة، ومشرف لحوم، ومشرف خضار وفاكهة، ومشرف كاشير، ومشرفFMC ، وكاشير، وموظفFMC، ومنسق ممرات، وموظف مالتي ومجمدات، وبائع خضار وفاكهة، وبائع بقالة، و بائع لحوم(بلدي)، وبائع مخبوزات، وخباز، وشيف بيتزا، ومشرف باريستا، وموظف باريستا، ومشرف أمن، وموظف أمن، ومراقب كاميرات، وفني تبريد وتكييف، وموظف خدمات ، ومساعد خدمة عملاء.

وأوضح مدير المديرية أنه يشترط في المتقدم، أن يوضح موقفه من التجنيد، والسن من 20 إلى 45 سنة، مشيرا إلى أن التقديم على الوظائف المذكور لمجموعة أولاد رجب لفرعها ببورتو ببورسعيد.

ونوه مدير المديرية، بأن تقديم الطلبات تقدم اليوم الأربعاء بمقر مديرية القوى العاملة ببورسعيد، حي الضواحي بجوار مساكن بنك الإسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين، أمام مبني التامينات الاجتماعية للقطاع الحكومي اللوكيشن https://goo.gl/maps/KsrdJCPGje7PGqSP6

للاستعلام: 01148222992/01066631744/01013411124

ويمكن للمتقدم التسجيل بالوظائف بالدخول على موقع الشركة واختيار الوظيفة والتسجيل عليها من هنا .