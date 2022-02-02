بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

10:48 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وتقارير الوزراء المختلفة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وأكد على أهمية الخطة التنفيذية الخاصة بكافة جوانب عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق المتواصل بين الوزارات المعنية بشأن كل الترتيبات اللوجستية والموضوعية، ووضع التصورات للقضايا الملحة التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، والمبادرات الفنية التي سيتم إطلاقها خلاله، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الحدث المهم

مصطفى مدبولي فيروس كورونا مجلس الوزراء

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