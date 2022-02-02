القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه لـ 4066 عاملا غير منتظم بالبحيرة

10:37 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه لـ 4066 عاملا غير منتظم بالبحيرة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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(مصراوي):

تواصل وزارة القوى العاملة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة في كل محافظات الجمهورية، لمواجهة كافة أعباء الحياء لاسيما مع استمرار جائحة كورونا.

وفي هذه الإطار تتابع الوزارة صرف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمنح التي وجه بها محمد سعفان وزير القوى العاملة، لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بكل مكاتب المديريات في 27 محافظة.

وتلقي وزير القوى العاملة، تقريرًا من عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة أفادت خلاله المديرية بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 2 مليون و33 ألف جنيه لـ 4066 عاملا غيرمنتظم من المسجلين بالمديرية، وذلك علي دفعتين الأولي لـ 3398 عاملا بإجمالي مليون و699 ألف جنيه، والثانية لـ 668 عاملا بإجمالي 334 ألف جنيه.​

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