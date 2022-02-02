حدث ليلًا| التعليم تحسم جدل إجازة منتصف العام.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

التعليم تحسم الجدل بشأن مد إجازة منتصف العام أسبوعا

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن تعديل مواعيد إجازة نصف العام.

تحذير ونصائح.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار المتوقعة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 3 فبراير وحتى الجمعة 4 فبراير.

أول تعليق من رئيس غينيا بيساو بعد محاولة الانقلاب

أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسكو إمبالو، الثلاثاء، عن بدأ اعتقال عددًا من الضالعين في محاولة انقلابية فاشلة حدثت اليوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

البيت الأبيض: تخفيض التصعيد الروسي سيعطي فرصة أكبر للدبلوماسية

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن تخفيض التصعيد من قبل روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية سيعطي فرصة أكبر للدبلوماسية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

زيلينسكي يعتزم تعزيز قوات البحرية الأوكرانية بمساعدة المملكة المتحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده تعتزم تعزيز قواتها البحرية بمساعدة المملكة المتحدة فيما تحتشد القوات الروسية قرب حدودها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

بنظام الدراسة الداخلي.. التعليم تدرس إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية بتوشكى

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن لهذه المدارس لتشمل جميع المحافظات المختلفة.

حادث وقع في 2018.. الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي

رحبّت الإمارات بالاعتذار الذي قدّمه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن الحادث الذي وقع في أبريل من العام 2018 ومصادرة أموال ومساعدات مقدّمة من الإمارات لدعم الشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشيو.

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نمتلك خبرة كبيرة بمجال الطب ومستعدون للتعاون مع مصر

أعرب سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر في المجال الصحي خاصة في ظل ما تمتلكه بلاده من خبرات كبيرة بمجال الطب.

مزقها ترامب.. لجنة التحقيق باقتحام الكونجرس تتسلم وثائق بعد إعادة لصقها

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونجرس في 6 يناير 2021 لديها وثائق مزقها الرئيس السابق حين كان في السلطة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الوثائق أتت من مركز الأرشيف الوطني المكلف بحفظ كل وثائق عمل الرئيس بعد مغادرته لمنصبه والذي قام بتسليمها للجنة. وأفاد هذا المركز في بيان بأن "مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض" أعادوا لصق بعض الأوراق "بواسطة شريط لاصق".

واشنطن تطلب من موسكو سحب قواتها من حدود أوكرانيا "فورًا"

فيما اتهمت روسيا واشنطن "بتجاهل" مخاوفها الأمنية وجرها إلى حرب، طالبت الأخيرة موسكو بسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا "فوراً" وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة. وجونسون يحذّر من "خطر واضح وماثل".

الدفاع الإيطالية: 6 سفن حربية روسية في البحر المتوسط ولا تظهر تصعيدًا

أكدت وزارة الدفاع الإيطالية وجود ست سفن حربية روسية في البحر الأبيض المتوسط، لكنها نفت إظهارها "سلوكًا تصعيديًا".

الجزائر: مقتل وإصابة 22 شخصًا في انفجار غاز شرقي البلاد

قال جهاز الدفاع المدني في الجزائر إن 8 أشخاص توفوا وأصيب 14 آخرون في حصيلة أولية لانفجار للغاز اليوم الثلاثاء، ببلدة عين ولمان بولاية سطيف التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شرقي البلاد.