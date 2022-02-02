​48 ساعة تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة لمدة 4 أيام اعتبارا من الأربعاء 2 فبراير وحتى السبت 5 فبراير 2022.

وبحسب الأرصاد، يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال ووسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

طقس الأربعاء 2 فبراير 2022

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

واعتبارا من الخميس 3 فبراير إلى الجمعة 4 فبراير 2022 توجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، قد تمتد مساءً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

طقس الخميس 3 فبراير

- أمطار متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة مساء بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65 إلى 75 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 متر.

طقس الجمعة 4 فبراير

- أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30% إلى 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب ملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 65 و75 كم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.

طقس السبت 5 فبراير

- شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.