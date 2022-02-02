2700 جنيه شهرياً.. هل يشمل الأدنى للأجور الجديد القطاع الخاص؟

كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن صاحب قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتمثل في المجلس القومي للأجور.

وأكد البدوي لمصراوي، أن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم حوالي 30 مليون عامل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى أن اتحاد عمال مصر، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص)-.

وأضاف البدوي، أن زيادة الحد الأدني للأجور تصب في مصلحة العامل، ونقلة كبيرة لصالحهم بالإضافة إلى العلاوات التي ستتم إضافتها، فهذا إنجاز لهم، وأن الدولة بدأت تسير على طريق العدالة الاجتماعية، التي توفر للمواطن العيش عيشة كريمة.

وتابع البدوي: تحديد العلاوات قبل تطبيقها بـ 7 أشهر تعطي العامل دافع للعمل، قائلًا: "العامل بيشتغل وعارف إن في دولة بتسعى وراه ولم يعد يستجدي العلاوة مثل السابق وفكرة المنحة يا ريس والعلاوة يا ريس، لأنه في الجمهورية الجديدة أصبحت العلاوة تقر قبل ما يطلبها العمال لأنها حقهم وهو سبب ارتياح الأوساط العمالية الآن لأن كل حقوقهم تقر بدون استجداء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

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