​الأحد المقبل.. بدء تسليم 3 آلاف شقة بدار مصر

01:00 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
​الأحد المقبل.. بدء تسليم 3 آلاف شقة بدار مصر

دار مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز القاهرة الجديدة تسليم 3240 شقة ضمن مشروع دار مصر، المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية منطقة الأندلس كود (211 - 311 – 431)

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 7، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارة 8، يوم الإثنين 7/2/2022، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 8/2/2022، ووحدات العمارة 152، يوم الأربعاء 9/2/2022، ووحدات العمارة 59، يوم الأحد 13/2/2022، ووحدات العمارة 60، يوم الإثنين 14/2/2022، ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 62، يوم الأربعاء 16/2/2022، ووحدات العمارة 89، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارة 95، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الأربعاء 23/2/2022.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 97، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 285، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 286، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 121، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 122، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 123، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 124، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 157، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 158، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الأربعاء 16/3/2022، ووحدات العمارة 113، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 114، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 135، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 136، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 137، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارة 138، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 296، يوم الثلاثاء 29/3/2022، ووحدات العمارة 297، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 83، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 84، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 111، يوم الأربعاء 6/4/2022.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 112، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارة 145، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارة 146، يوم الثلاثاء 12/4/2022، ووحدات العمارة 147، يوم الأربعاء 13/4/2022، ووحدات العمارة 153، يوم الأحد 17/4/2022، ووحدات العمارة 154، يوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارة 214، يوم الثلاثاء 19/4/2022، ووحدات العمارة 215، يوم الأربعاء 20/4/2022، ووحدات العمارة 216، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارة 217، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارة 218، يوم الثلاثاء 26/4/2022، ووحدات العمارة 219، يوم الأربعاء 27/4/2022، ووحدات العمارة 222، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارة 223، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارة 224 يوم الثلاثاء 10/5/2022، ووحدات العمارة 225، يوم الأربعاء 11/5/2022، ووحدات العمارة 226، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارة 227، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارة 228، يوم الثلاثاء 17/5/2022، ووحدات العمارة 229، يوم الأربعاء 18/5/2022، ووحدات العمارة 241، يوم الأحد 22/5/2022، ووحدات العمارة 242، يوم الإثنين 23/5/2022، ووحدات العمارة 243، يوم الثلاثاء 24/5/2022، ووحدات العمارة 244، يوم الأربعاء 25/4/2022، ووحدات العمارة 245، يوم الأحد 29/5/2022، ووحدات العمارة 246، يوم الإثنين 30/5/2022، ووحدات العمارة 247، يوم الثلاثاء 31/5/2022، ووحدات العمارة 248، يوم الأربعاء 1/6/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 264، يوم الأحد 5/6/2022، ووحدات العمارة 265، يوم الإثنين 6/6/2022، ووحدات العمارة 273، يوم الثلاثاء 7/6/2022، ووحدات العمارة 274، يوم الأربعاء8/6/2022، ووحدات العمارة 275، يوم الأحد 12/6/2022، ووحدات العمارة 276، يوم الإثنين 13/6/2022، ووحدات العمارة 277، يوم الثلاثاء 14/6/2022، ووحدات العمارة 278، يوم الأربعاء 15/6/2022، ووحدات العمارة 279، يوم الأحد 19/6/2022، ووحدات العمارة 280، يوم الإثنين 20/6/2022، ووحدات العمارة 256، يوم الثلاثاء 21/6/2022، ووحدات العمارة 257، يوم الأربعاء 22/6/2022، ووحدات العمارة 270، يوم الأحد 26/6/2022، ووحدات العمارة 259، يوم الإثنين 27/6/2022، ووحدات العمارة 260، يوم الثلاثاء 28/6/2022، ووحدات العمارة 261، يوم الأربعاء 29/6/2022، ووحدات العمارة 233، يوم الأحد 3/7/2022، ووحدات العمارة 234، يوم الإثنين 4/7/2022، ووحدات العمارة 236، يوم الثلاثاء 5/7/2022، ووحدات العمارة 237، يوم الأربعاء 6/7/2022، ووحدات العمارة 239، يوم الأحد 17/7/2022، ووحدات العمارة 240، يوم الإثنين 18/7/2022، ووحدات العمارة 208، يوم الثلاثاء 19/7/2022، ووحدات العمارة 209، يوم الأربعاء 20/7/2022.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 210، يوم الأحد 24/7/2022، ووحدات العمارة 211، يوم الإثنين 25/7/2022، ووحدات العمارة 212، يوم الثلاثاء 26/7/2022، ووحدات العمارة 213، يوم الأربعاء 27/7/2022، ووحدات العمارة 230، يوم الأحد 31/7/2022، ووحدات العمارة 231، يوم الإثنين 1/8/2022، ووحدات العمارة 200، يوم الثلاثاء 2/8/2022، ووحدات العمارة 201، يوم الأربعاء 3/8/2022، ووحدات العمارة 202، يوم الأحد 7/8/2022، ووحدات العمارة 203، يوم الاثنين 8/8/2022، ووحدات العمارة 206، يوم الثلاثاء 9/8/2022، ووحدات العمارة 207، يوم الأربعاء 10/8/2022، ووحدات العمارة 204، يوم الأحد 14/8/2022، ووحدات العمارة 205، يوم الإثنين 15/8/2022، ووحدات العمارة 183، يوم الثلاثاء 16/8/2022، ووحدات العمارة 184، يوم الأربعاء 17/8/2022، ووحدات العمارة 185، يوم الأحد 21/8/2022، ووحدات العمارة 186، يوم الإثنين 22/8/2022، ووحدات العمارة 187، يوم الثلاثاء 23/8/2022، ووحدات العمارة 188، يوم الأربعاء 24/8/2022، ووحدات العمارة 174، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة 191، يوم الإثنين 29/8/2022، ووحدات العمارة 189، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة 190، يوم الأربعاء 31/8/2022.

دار مصر جهاز القاهرة الجديدة منطقة الأندلس بنك التعمير والإسكان

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