​"المزهر" .. كتاب توثيقي يستعرض مراحل تطور التعليم في ‏‏الأزهر‏ والجامعة

القاهرة - أ ش أ:

يعرض ركن جامعة الأزهر بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ‏في دورته (53)، كتابًا توثيقيًّا للتعريف بتاريخ جامعة الأزهر وكلياتها ومراكزها ‏البحثية ومستشفياتها ومدنها الطلابية المنتشرة في مختلِف أنحاء الجمهورية، وهو ‏من تأليف الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة ‏الأزهر.‏

ويتناول الكتاب ، الذي قدمه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ‏التعريف بكل كلية من كليات الجامعة موضحًا النشأة وأقسامها العلمية ونظام ‏الدراسة بها والشهادات التي تمنحها، كما يلقي الضوء على معاهد الجامعة الفنية، ‏ويقدم موجزا عن الوافدين وشروط قبولهم والخدمات التي تقدم لهم وتعريف بمدينتهم ‏وبرلمانهم ومكاتب الرعاية الخاصة بهم.‏

ويقدم الكتاب تعريفًا عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومركز تعليم اللغة ‏العربية للناطقين بغيرها، وكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ومختصرًا عن ذوي ‏الهمم في جامعة الأزهر وأهم المراكز المخصصة لهم في القاهرة والوجهين البحري ‏والقبلي، وتعريفًا بكل مستشفى من مستشفياتها ومركز من مراكزها البحثية ‏ووحداتها ذات الطابع الخاص‎.‎

ويقول مؤلف الكتاب إن «المزهر في التعريف بجامعة الأزهر» جاء ‏مشتملًا على نبذٍة يسيرة عن التعليم في الأزهر تربط بين تاريخ الجامع والجامعة، ‏ويتضمن مراحل التطور والانتقال من تعليم الأروقة في الجامع إلى التعليم ‏النظامي في الجامعة الجديدة ، وصور افتتاحها ، وأوائل شيوخها وملخص سيرهم ‏الذاتية ، وبعض أسماء طلابها إبان نشأة كلياتها، ثم يقدم بيانا لكليات البنين ‏بالقاهرة يليه كليات الوجه البحري، ويتبعه كليات الوجه القبلي، ومن بعدها كليات ‏البنات، والمعاهد الفنية، ثم المدن الجامعية.

كما يحتوي الكتاب على فصل عن ذوي الهمم يتناول ‏تعليمهم في الجامع والتطور الذي حدث بعد ذلك في الجامعة من إنشاء مراكز ‏متخصصة لهم، وفصل آخر عن الوافدين، وآخر عن مستشفيات الجامعة ‏والمراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدم للمجتمع.‏

كما يقدم الكتاب لقرائه ملف صور لرؤساء الجامعة منذ قانون تطوير الأزهر ‏‏103 لسنة 1961 حتى الآن، وملف صور يختصر معلومات الجامعة في ‏تصميمات بصرية «إنفوجراف» تشمل عدد كليات الجامعة ومعاهدها وفصولها ‏ومدنها الجامعية، وعدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والموظفين، والوافدين، ‏وذوي الهمم، والكليات الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد‎.‎

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.