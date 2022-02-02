صندوق الإسكان الاجتماعي ينشر مدن ومقدمات الحجز في شقق متوسطي الدخل

08:00 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر صندوق الإسكان الاجتماعي تفاصيل مقدمات الحجز لشقق الإسكان المتوسط، (جنة -دار مصر- سكن مصر) وأماكن تواجد الوحدات.

وأكد الصندوق في بيان، أن الوحدات ضمن شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وتابع: في مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز،

وأكد الصندوق أن الوحدات بمشروع جنة تتواجد في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

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