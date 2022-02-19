"دكتور الكركمين".. أول تعليق من خالد منتصر بعد القبض على أحمد أبوالنصر

كتب- أسامة علي:

وجّه الدكتور خالد منتصر، الشكر لوزير الصحة، بعد القبض على أحمد أبوالنصر، خبير الطب بالأعشاب.

وقال منتصر عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "تحية لوزير الصحة (القائم بعمل) المسئول الوحيد الجرئ الذي تصدى لامبراطور الأعشاب الوهمية السحرية التي تشفي من الإسهال حتى السرطان".

وأكد منتصر، أنه تم القبض على الصيدلي إمبراطور الأعشاب وعرضه على النيابة غدًا: "الصيدلي الذي اشترى الفضائيات ويعالج المرضى على الهواء".

وواصل حديثه: "الدور على الضحايا أن يتقدموا بالشكاوى والبلاغات كفاكم سلبية، لاتكتبوا فقط على الفيسبوك ولكن كونوا إيجابيين وساعدوا المسئولين وقدموا بلاغات للنيابة عشان ماتجوش تشتكوا وتقولوا المسئولين مابيعملوش حاجة".

وأضاف منتصر: "جاء الدور على نقابة الأطباء أن تقدم بلاغًا هي ونقابة الصيادلة"، مؤكدًا أن المنشور الذي كتبته من يومين أصرخ فيه من تلك الجرائم.​