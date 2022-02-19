أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

"دكتور الكركمين".. أول تعليق من خالد منتصر بعد القبض على أحمد أبوالنصر

11:05 م السبت 19 فبراير 2022
"دكتور الكركمين".. أول تعليق من خالد منتصر بعد القبض على أحمد أبوالنصر

الإعلامي خالد منتصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

وجّه الدكتور خالد منتصر، الشكر لوزير الصحة، بعد القبض على أحمد أبوالنصر، خبير الطب بالأعشاب.

وقال منتصر عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "تحية لوزير الصحة (القائم بعمل) المسئول الوحيد الجرئ الذي تصدى لامبراطور الأعشاب الوهمية السحرية التي تشفي من الإسهال حتى السرطان".

وأكد منتصر، أنه تم القبض على الصيدلي إمبراطور الأعشاب وعرضه على النيابة غدًا: "الصيدلي الذي اشترى الفضائيات ويعالج المرضى على الهواء".

وواصل حديثه: "الدور على الضحايا أن يتقدموا بالشكاوى والبلاغات كفاكم سلبية، لاتكتبوا فقط على الفيسبوك ولكن كونوا إيجابيين وساعدوا المسئولين وقدموا بلاغات للنيابة عشان ماتجوش تشتكوا وتقولوا المسئولين مابيعملوش حاجة".

وأضاف منتصر: "جاء الدور على نقابة الأطباء أن تقدم بلاغًا هي ونقابة الصيادلة"، مؤكدًا أن المنشور الذي كتبته من يومين أصرخ فيه من تلك الجرائم.​

خالد منتصر أحمد أبوالنصر الكركمين الأعشاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | الوزراء يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا