​كلمة رئيس "النواب" أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، كلمة، اليوم السبت، أمام المؤتمر حول "دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي".

وأكد جبالي، في مستهل كلمته، أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسؤولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية.

وذكر رئيس "النواب" أن استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.

وأكد جبالي أن تفشي الإرهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي، وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره، منوهًا بأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية، وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى توحيد جهود الأقطار العربية على الأصعدة والمستويات كافة، بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

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