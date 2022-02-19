السكة الحديد تعلن حاجتها لشغل 750 وظيفة جديدة.. تعرف على الشروط

09:13 م السبت 19 فبراير 2022
السكة الحديد تعلن حاجتها لشغل 750 وظيفة جديدة.. تعرف على الشروط

هيئة السكة الحديد تعلن حاجتها لشغل وظائف

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كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 750 من خريجي الكليات/ المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات تخصصات شعبة [ميكانيكا – كهرباء] من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي، في مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بالوظائف التالية: (مساعد قائد قطار ممتاز ثالث– منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزي ثالث– أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث) حسب احتياج الهيئة لكل منطقة وتخصص.

وحددت السكة الحديد شروط التقدم للوظيفة، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس من إحدى الكليات/ المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات المصرية شعبة( ميكانيكا – كهرباء).
2- أن يكون مقيدًا في نقابة التطبيقيين.
3- ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية تلقي الطلبات.
4- أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام مع المؤسسات المتخصصة.
5- الحصول على تقدير عام تراكمي لايقل عن جيد.
6- أن يكون من المقيمين أقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.
7- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.
8- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه أو عدم صحة المستندات عند مطابقة الأصل حتى بعد إعلان النتيجة.
9- أن يتم توريد مبلغ (250 جنيهًا) بحوالة بريدية باسم (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) تحت رقم (40401001) مقابل رسوم تلقى الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.
10- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها في الهيئة.
11- في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إجراءات تعيينه ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أولم يلتزم العمل بالهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

وأشارت السكة الحديد إلى أنه يرغب في التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شخصي خلال المدة من22/2/2022 حتى 24/3/2022 لمدة 30 يومًا (ماعدا أيام الجمع)علي النحو التالي:

بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة:
القاهرة – أن يكون من المقيمين في محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) تخصصات شعبة ( ميكانيكا – كهرباء).
باسم الأستاذ/ مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة).

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