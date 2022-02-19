الزراعة: 39 ألف مستفيد من مشروع إحياء البتلو بقيمة 6.5 مليار جنيه

كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا جديدًا من إصداره "أرقام X الزراعة"، استعرض فيه أهم الأرقام الخاصة بالمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو.

وأشار الإصدار إلى أن إجمالي قيمة ما تم اعتماده من قروض لتمويل المستفيدين من مشروع البتلو، بلغ أكثر من 6.5 مليار جنيه، لصالح 39 ألف مستفيد، من شباب الخريجين وصغار المربيين.

وأوضح أن غجمالي عدد الرؤوس التي تم تمويلها واعتماد القروض لها، تصل إلى حوالي 436 ألف رأس من البتلو المحلي والمستورد.

ويستهدف المشروع رفع مستوى معيشة صغار المزارعيين والمربيين، وإيجاد فرص عمل لشباب الخريجين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، كما يساهم المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو في زيادة الإنتاج من اللحوم، وتنمية الثروة الحيوانية في مصر.