الوزراء يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس الجمهورية: التعليم حسمت الأمر

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرةً إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 في بعض المدارس على أن يتم استكمال بدء الدراسة غدًا في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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