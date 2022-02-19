مذيعة "MBC مصر" تعتذر عن تصريحاتها بشأن عروس الإسماعيلية (فيديو)

(مصراوي):

اعتذرت الإعلامية ياسمين عز، عن تصريحاتها في حلقة أمس الجمعة، بشأن واقعة ضرب عروسة الإسماعيلية، والتي أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تبرير ضرب العروس.

بدأت ياسمين حلقة برنامجها كلام الناس المذاع عبر شاشة mbc مصر: "أعتذر بشكل واضح عن أي حاجة قولتها، وأنا أسأت التعبير فيما أقصد، وكان قصدي أنهم طالما اتصالحوا يبقا هما حرين ودي حاجة بينهم، ولكن أنا طبعًا ضد الإهانة، لا يمكن التسامح مع أي رجل يضرب زوجته، والبرنامج له مواقف صريحة في قضية العنف ضد المرأة".

تابعت: "أكتر من بنت طلبت مني المساعدة بسبب العنف ولبينا طلبها في البرنامج، ومنها الفتاة اللي طلقها زوجها غيابي واستضفناها، وأنا دايمًا بساعد الستات، ومفيش إنسان سوي بيوافق على العنف، وأي رجل مش مسموح له وغير مقبول أنه يعتدي على أي امرأة بسبب القرابة أو الزواج، وأكرر الاعتذار تاني".

كانت ياسمين عز، علقت على الجدل الذي أثير مؤخرًا، بعد تداول مقطع فيديو لضرب عروس الإسماعيلية على يد عريسها، قائلة إن الرجل عنيف بطبعه، لذلك وجب على المرأة أن تحتويه، باعتباره نعمة كبيرة من الله".

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، أعلن رفضه الكامل لما بدر من تصريحات للإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس المذاع على قناة mbc مصر، عن واقعة ضرب عروس الإسماعيلية.

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