جبالي يتسلم جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي في 2021

07:01 م السبت 19 فبراير 2022
جبالي يتسلم جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي في 2021

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كتب- نشأت علي:

في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي تم عقده بمقر جامعة الدول العربية، تسلم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي اختار تكريم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره من أفضل المشروعات العربية التنموية والعمرانية الريادية لتحقيق التنمية المستدامة ونموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية لعام 2021.

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