شيخ الأزهر يلتقي مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان

كتب- أسامة علي:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور إيمانويل بيزاني، مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان.

وقال الإمام الأكبر إنَّ الأزهر حريص على التبادل العلمي مع كآفة المؤسسات والمعاهد العلمية حول العالم، لتحقيق الاستفادة المتبادلة في شتى العلوم والمعارف، مشددًا على اهتمامه الكبير بأن ينفتح طلاب الأزهر الشريف، وبخاصة طلاب الكليات الشرعية مثل كليات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية وغيرها على المؤسسات التعليمية والعلمية في الغرب، عبر إعداد برامج التبادل العلمي التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الإمام أنَّ الأزهر مؤسسة علميةٌ عريقة لها قبول واسع عالميا بصفته مرجعية علمية رصينة ومؤسسة دينية وسطية لها رسالة عالمية جوهرها تقديم الصورة الصحيحة للإسلام في العالم وتعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار.

من جانبه أعرب مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان عن سعادته البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر بصفته أكبر رمز ديني في العالم الإسلامي، مؤكدًا حرص المعهد على التعاون مع الأزهر الشريف لتحقيق التقارب والاستفادة من الخبرات العلمية الكبيرة للأزهر الشريف.