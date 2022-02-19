علاء مبارك يعلق على تصريحات إبراهيم عيسى: "ده كلام تقوله على القهوة"

06:51 م السبت 19 فبراير 2022
علاء مبارك يعلق على تصريحات إبراهيم عيسى: "ده كلام تقوله على القهوة"

علاء مبارك

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(مصراوي):

علق نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على أزمة تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة "الإسراء والمعراج".

ونشر مبارك عبر حسابه الموثق في "تويتر" صورة لتصريحات عيسى وقال: "أسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب".

وأضاف علاء مبارك: "ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

علاء مبارك إبراهيم عيسى حسني مبارك تويتر معجزة الإسراء والمعراج

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