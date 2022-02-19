بالصور- رياح وأتربة غير مسبوقة على طريق "القطامية / السخنة"

كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورًا لتأثير موجة الطقس السيئ على الطرق الصحراوية طريق (القطامية- عين السخنة)، بينما علق المتابعون قائلين إن هذه الصور غير مسبوقة.

وتعرضت البلاد اليوم السبت، لموحة من التقلبات الجوية، شهدت خلالها عدة مناطق سقوط أمطار متوسطة وغزيرة وحبات البرد، كما تعرضت الأماكن المفتوحة لنشاط رياح مثير للرمال.