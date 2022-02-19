وزير النقل يدشن المرحلة الثانية من مشروع النقل الجماعي في الدقهلية بإجمالي 15 خطًا

كتب- أسامة علي:

دشن الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه الدكتور إيمن مختار محافظ الدقلية والنواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية المرحلة الثانية لخدمات نقل الركاب بمحافظة الدقهلية

حيث أكد الوزير في كلمته خلال فعاليات التدشين اليوم نحتفل سويًا بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع النقل العام الجماعي لخدمة الركاب بمحافظة الدقهلية والتي تعتبر من أوائل المحافظات التي تم تدشين المشروع بها والذي يستهدف وجود نقل جماعي منظم وآمنة يتم السيطرة عليه حرصًا على حقوق المواطنين كما يستهدف أيضًا تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة الدقهلية وذلك بدعم ومعاونة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث قدمت محافظة الدقهلية كل أوجه التعاون لنجاح هذا المشروع.

كما أنه في إطار مبادرة حياة كريمة فإن هذا المشروع يخدم كل أبناء وشعب الدقهلية والذي يشمل الربط ما بين (مدينة المنصورة) عاصمة المحافظة وبين كل المراكز التابعة لها بإجمالي 15 خطًا وهي الجمالية والمطرية وجمصة والمنزلة وشربين وبني عبيد ونبروه والسنبلاوين وأجا وبلقاس وميت غمر ودكرنس وتمى الأمديد وميت سلسيل ومنية النصر بمدينة المنصورة، بالإضافة إلى عدد 7 خطوط داخلية لربط أحياء العاصمة ببعضها.

كما يهدف هذا المشروع لتوفير عدد 88 سيارة مينى باص بحد أدنى مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتم تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع يوم 30 أكتوبر الماضي بعدد 39 سيارة ميني باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفية لكل من شركتي الإنجليزية وأبو الهول للنقل الجماعي.

مشيرًا إلى أن هذه الأعداد سيتم زيادتها طبقًا لاحتياجات الطلب عليها، من أجل توفير جودة خدمة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.​