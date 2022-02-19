محافظ الجيزة يطلق فعاليات منتدى شباب الجيزة في دورته الأولى

06:24 م السبت 19 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدورة الأولى لفعاليات منتدى شباب الجيزة بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر والذي يقام بالتعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم تحت عنوان حلمك فكرة بحضور ومشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بهدف تعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع على الآراء والمقترحات من قبل الشباب تجاه أبرز القضايا المجتمعية.

وتفقد المحافظ، قبل بدء الجلسات الحوارية، معرض الأنشطة الطلابية، والتي شملت عدداً من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات العملاقة في شتى المجالات والتي تحققت في عهده على مدار السبع سنوات الماضية وكذا المبادرات الهادفة والتي من ضمنها الاهتمام بذوي الهمم ومبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير المناطق العشوائية والغير الآمنة والمبادرات الصحية.

كما اطلع على عدد من الابتكارات الطلابية في مجالات التعليم والبحث العلمي ومنها تنفيذ مشروع روبوت للكشف عن المعادن والمتفجرات عن طريق خاصية البلوتوث وكذا منتجات لطلاب الادارات التعليمية.

أحمد راشد محافظ الجيزة منتدى شباب الجيزة

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