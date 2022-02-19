كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، مصطفى بكري يوجه 4 اتهامات لإبراهيم عيسى بينها ازدراء الأديان، وتحرك عاجل من الإعلاميين، أمطار الأخدود العلوي تضرب 9 محافظات وتوجيهات عاجلة للمجابهة، المترو يكشف حقيقة تعيين "فتيات" لقيادة قطارات الخط الثالث.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- بلاغ رسمي.. مصطفى بكري يوجه 4 اتهامات لإبراهيم عيسى بينها ازدراء الأديان

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، ببلاغ إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى؛ للتحقيق معه بشأن ما أثاره في برنامجه "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مؤخرًا.

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- هل يتم تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ؟ مصدر يكشف صاحب القرار

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف انتظام الدراسة في المدارس بسبب موجة الطقس السيئ وحالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم السبت.

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- تحرك عاجل من "الإعلاميين" بشأن تكذيب إبراهيم عيسى لـ "معراج النبي"

قالت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين، لمصراوي، إن المرصد الإعلامي للنقابة يعكف حاليًا على تفريغ التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه حلقة برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أمس الجمعة، والتي وصف فيها واقعة معراج الرسول بأنها "قصة وهمية".

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- الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن حالة الطقس.

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- تقرير رسمي.. أمطار الأخدود العلوي تضرب 9 محافظات وتوجيهات عاجلة للمجابهة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

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- مصدر بشركة إدارة المترو يكشف حقيقة تعيين "فتيات" لقيادة قطارات الخط الثالث

أعلن مصدر مسئول بالشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، بدء الاستعدادات لتخريج أول دفعة من قائدي المترو للعمل بالخط الثالث.

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- "معجزة بنص القرآن".. الأزهر يرد على إبراهيم عيسى بشأن "الإسراء والمعراج"

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الإسراء والمعراج من مُعجزات سيدنا رسول الله ﷺ المُتواترة، الثَّابتة بنصِّ القرآن الكريم في سُورتي "الإسراء" و"النَّجم"، وبأحاديث السُّنة النَّبوية المُطهّرة في الصّحيحين والسُّنن والمسانيد ودواوين ومصنَّفات السُّنة، والتي انعقد على ثبوت أدلّتها ووقوع أحداثها إجماعُ المُسلمين في كلِّ العُصور، بما لا يَدع مجالًا لتشكيك طاعِن، أو تحريف مُرجِف.

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- أول تعليق من قناة القاهرة والناس على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن "الإسراء والمعراج"

قال محمد هاني، المشرف العام على برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، في تصريحات لمصراوي، السبت، إن الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم البرنامج، كاتب وباحث ومفكر قال ما لديه، ومن حق أي إنسان أن يرد عليه بالطريقة نفسها، هو استخدم حقه بأن يقول ما لديه ككاتب وباحث ومفكر.

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- الإعلاميين: منع هاني حتحوت من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، القرار رقم 5 لسنة 2022 بمنع ظهور هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

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